Dia da Mulher é celebrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina

O Dia Internacional da Mulher foi comemorado em inúmeros locais, inclusive com uma Operação Nacional denominada Resguardo, que contou com a participação da Polícia Civil e suas unidades territoriais, assim como as DDM-Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher da área do Deinter 8.

Em Adamantina as mulheres se reuniram e foram homenageadas pelos Policiais Civis do sexo masculino que as reverenciam por sua importância não só profissional como na vida particular de cada uma.

Na Cidade Joia, a Delegacia de Defesa da Mulher tem o comando da delegada de polícia Dra. Patrícia Tranche Vasquez.