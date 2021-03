Vacinação para idosos de 75 e 76 anos começa na próxima segunda-feira em SP

O governo de São Paulo anunciou hoje a próxima etapa da vacinação contra a covid-19 para grupos prioritários no estado. Idosos com 75 e 76 anos começarão a ser imunizados a partir da próxima segunda-feira (15). Desde a última quarta (3), estão sendo imunizadas pessoas a partir de 77 anos.

A expectativa da gestão do governador João Doria (PSDB) é vacinar 420 mil idosos dessa nova faixa etária. Somando as etapas anteriores da campanha, o governo paulista prevê até agora a imunização de cerca de 3,5 milhões de pessoas.

Em entrevista coletiva sobre a pandemia, hoje, Doria pediu que os idosos evitem concentrar a ida aos pontos de vacinação logo na manhã do primeiro dia da próxima etapa da campanha.

O governo paulista também reforçou o pedido para que as pessoas façam um cadastro prévio no site Vacine Já, com o objetivo de agilizar o atendimento e a aplicação das doses.

O governador fez a recomendação em meio a uma coletiva que contou com longa homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. O evento realizado no Palácio dos Bandeirantes foi o primeiro do tipo após o início da fase vermelha em todo o estado, que prevê a interrupção de atividades não essenciais. A entrevista coletiva teve mais participantes do que o usual, com uma bancada formada por 14 pessoas.

Quase 2,5 mi de vacinados

A vacinação em São Paulo vem ocorrendo para grupos prioritários desde 17 de janeiro. Até as 12h50 de hoje, 2.450.584 pessoas haviam sido vacinadas com uma primeira dose e outras 845.821 já completaram a imunização com a segunda dose, segundo o Vacinômetro da administração estadual.

Além dos idosos, a campanha já contemplou até agora profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência com mais de 18 anos. Os idosos que vivem em instituições de longa permanência também estiveram entre os primeiros a serem vacinados.

Por enquanto, a imunização em São Paulo conta com duas vacinas: a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e a da AstraZeneca/Oxford, que teve doses importadas da Índia e será produzida no país pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

O imunizante do Butantan forma a grande maioria entre as doses aplicadas. Segundo o governo paulista, oito de cada dez doses aplicadas no país são da CoronaVac.