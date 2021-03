Homem é preso por maltratar cães em Adamantina

A Polícia Civil de Adamantina determinou a prisão de um homem de 30 anos de idade na tarde desta segunda-feira (8) em Adamantina.

A reportagem do Adamantina Net ouviu a delegada responsável pelo caso, Dra. Rita Gea Sanches, que informou que os policiais militares compareceram até o Plantão Policial conduzindo o indivíduo momentos após receberem uma denúncia anônima via Centro de Operações da Polícia Militar, o “COPOM”, de que ele estaria praticando maus tratos à animais em sua residência localizada no Jardim Aviação, ao lado da linha férrea.





Segundo consta no registro policial, no local os policiais se depararam com um cão mestiço Pit Bull trancado no interior de uma gaiola pequena apresentando lesões aparentemente por infestação parasitária do tipo conhecido popularmente como “bicheira” e odor fétido.

O animal estava sem água e sem alimentação disponíveis e aparentemente muito debilitado. Os policiais localizaram ainda, nas proximidades da residência, no matagal ao lado da linha férrea, uma cadela mestiça boxer com filhotes que estava em um viveiro.

O proprietário dos animais foi localizado, identificado e indagado, alegou que prendeu o cão na gaiola porque ele costuma fugir.

Diante do flagrante, os policiais deram voz de prisão ao autor que foi ratificada pela delegada de Polícia.

O veterinário do município foi acionado e constatou os maus tratos no cão. A perícia também foi solicitada e coletou imagens e dados do local que serão juntadas ao inquérito policial.

Após os trabalhos da Polícia Civil, os animais foram resgatados do local e deverão ser encaminhados para uma organização de proteção da cidade.

O homem permaneceu detido na Cadeia Pública de Adamantina e será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá.