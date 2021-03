FAMÍLIA PALONI: Compromisso por meio de ações efetivas e dedicação integral aos Clientes…

“O fogo que mantém acesa a chama da união de uma família é a gratidão. Quanto maior a gratidão maior o respeito e a união.” (Norberto Rotter)

Ao FERNANDO (in memoriam), dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Nem sempre o que se olha pode representar aquilo que realmente pode ser, assim, existem muitas ORGANIZAÇÕES em diversas áreas de atuação que estão além do que se espera nas suas AÇÕES visando marcar presença no MERCADO e assim por diante…

Neste contexto PLURAL para a realidade do momento, tendo em vista este período mediado pela PANDEMIA, faz-se necessário estar em conexão com todas as possibilidades para um OLHAR além do denominado SENSO COMUM em tempo de pós-globalização MERCADOLÓGICA…

Com este OBJETIVO fundamental, bem como, atuando em diversas FRENTES em áreas, a saber: PRODUÇÃO, CRIAÇÃO e COMÉRCIO, ainda, em várias cidades da região, desta forma, pode-se registrar que a FAMÍLIA PALONI continua investindo e acreditando no potencial dos/as CLIENTES por meio de um ATENDIMENTO PERSONALIZADO e de acordo com as possibilidades do PÚBLICO ALVO das LOJAS…

Uma FAMÍLIA que trabalha em ritmo musical faz anos e tendo em vista os OBJETIVOS efetivados de acordo com a melodia e letra da canção QUE SORTE A NOSSA, ainda, considerando a HISTÓRIA e projetos de vida desde aquele início no outro tempo do tempo, portanto, LUCILENE PALONI, ou seja, a LU, casada com JOSÉ ROMÃO e pais de LUIZ HENRIQUE, MARIA CLARA e FERNANDO (in memoriam); estão muito além de uma ORGANIZAÇÃO FAMILIAR, pois, “se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa…”

Desenvolvendo atividades nas áreas da PRODUÇÃO/FÁBRICA, CONFECÇÃO e COMERCIALIZAÇÕ dos PRODUTOS, também, considerando todos os aspectos que envolvem a EQUIPE de apoio por meio das/os COLABORADORAS/ES e outros, deve-se destacar que a FAMÍLIA PALONI está sempre em CONEXÃO com as alterações do MERCADO neste tempo novo tempo que se chama hoje…

As Lojas MODA ÍNTIMA estão sempre em EVIDÊNCIA para um ATENDIMENTO que busca uma SINTONIA com as CLIENTES, também, a CLARIÁ que por meio da CRIAÇÃO e ESTILOS diversificados para um PÚBLICO que busca aquele toque que pode fazer a DIFERENÇA e de acordo com as TENDÊNCIAS do momento…

Também, a CÓZ JEANS para quem sabe que usar e abusar dos JEANS é estar sempre de acordo com o PADRÃO em todas as áreas de atuação nas esferas FAMILIAR, SOCIAL, PROFISSIONAL, ACADÊMICA e outras…

Tais empreendimentos estão INTERLIGADOS por uma mesma PROPOSTA DE TRABALHO em todos os seguimentos desenvolvidos pela FAMÍLIA PALONI, haja vista o COMPROMISSO com a SOLIDARIEDADE em nível de ORGANIZAÇÃO FAMILIAR, ainda, a CAPACIDADE de atuar no mercado com DEDICAÇÃO em sintonia com o AMOR PELO QUE FAZ em todas as frentes de atuação…