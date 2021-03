Doria presta queixa após divulgação de vídeo com suposta festa de filho

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez ontem uma queixa-crime na polícia contra os responsáveis pela divulgação de um vídeo gravado da casa de uma vizinha que mora em frente à residência dele. Na filmagem, uma voz afirma que o filho do político tucano estava fazendo festa com aglomeração na pandemia de covid-19.

Em nota, o governador revelou o nome da pessoa que teria compartilhado a filmagem e relatou que o seu filho, João Doria Neto, o Jhonny, não estava na casa dele. “A vizinha chama-se Alessandra Maluf”, diz o trecho do comunicado.

“Na filmagem, ela faz a falsa acusação de que o filho do governador estava fazendo festa em plena pandemia. A casa, onde havia o som em volume mais alto, fica na mesma rua onde reside o governador e seu filho. Mas nesta casa não havia festa, nem aglomeração. Foi solicitado à dona da casa que abaixasse o volume, e o pedido foi prontamente atendido por ela”, acrescenta.

“Não houve, portanto, festa, música ao vivo e muito menos a prática de aglomeração na residência. O filho do governador sequer mora no local, nem estava em São Paulo nesta data”, completa a nota.

João Doria ainda ressaltou que a “pena para crime de difamação é de um ano e quatro meses de prisão”.

O governador usou as redes sociais ontem para desmentir o vídeo. O tucano chamou o registro de “fake news” e contou que a casa que havia o som alto estava realizando um karaokê com 3 pessoas. Dória chegou a ir até a rua, acompanhado por um segurança, para verificar a movimentação e pediu que o som fosse abaixado, sendo atendido prontamente.

Conforme apurou o UOL, pessoas próximas ao político contam que ele tem se irritado com a agressividade e notícias falsas que andam circulando com seu nome em meio à guerra contra a pandemia da covid-19. O governador adotou medidas mais duras para diminuir a propagação da doença e colocou todo o estado na fase vermelha do Plano SP.