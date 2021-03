Carro é arrastado após ser atingido por caminhão na SP-294 em Adamantina

Uma pessoa foi socorrida com ferimentos

Uma pessoa ficou ferida em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão de uma prestadora de serviços da concessionária que administra a rodovia e um Fiat Palio por volta das 15h40 desta segunda-feira (8) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Adamantina.

O acidente ocorreu próximo à base de atendimento ao usuário da rodovia, localizada nas imediações do Jardim Adamantina.

Segundo as primeiras informações obtidas no local do acidente pela reportagem do Adamantina Net, o caminhão teria efetuado manobra de cruzamento sobre a pista para acessar a estrada que margeia a SP-294 quando ocorreu o choque lateral com o veículo.

Após a colisão, o carro com placas de Flórida Paulista foi parar embaixo do caminhão com placas de Brejo da Madre de Deus (PE) e acabou sendo arrastado por vários metros até a entrada de acesso da SP-294 ao Jardim Adamantina.

O motorista do veículo sofreu ferimentos que ocasionaram sangramentos na cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Adamantina pelo resgate da Eixo SP.

Não foi informado pela unidade de saúde o estado da vítima. O carro ficou bastante danificado.

Nossa reportagem segue acompanhando esta ocorrência que está em andamento com a confecção de boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, Polícia Científica e Polícia Civil.