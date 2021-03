Professor morre em grave acidente entre dois veículos

Faleceu na tarde desta quinta-feira, (4), o professor Paulo Trindade dos Santos, de 66 anos, vítima de acidente ocorrido na vicinal Rinópolis a Piacatu.

A colisão frontal aconteceu por volta das 11h40 na altura do quilômetro 4 + 300 metros no sentindo ao município de Rinópolis.

Segundo as primeiras informações, Paulo Trindade, professor aposentado, transitava com um veículo, placas de Bastos, no sentido Piacatu a Rinópolis e no local, por motivos a serem apurados pela Perícia Técnica, houve uma colisão frontal com outro carro modelo Gol placa de Presidente Venceslau, que seguia em sentido contrário.

Consta ainda que o bastense Paulo Trindade e o motorista do outro veículo foram conduzidos com ferimentos graves para uma unidade de saúde de Piacatu e em seguida para Bilac.

Paulo Trindade não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. O outro motorista ficou sob cuidados médicos.