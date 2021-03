ETEC está com inscrições abertas para processo seletivo de contratação de professores em duas áreas

A ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente reforça que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de contratação de professores em duas áreas.

Para Desenvolvimento para Dispositivos Móveis o prazo segue até o próximo dia 12 de março ((sexta-feira). A inscrição deve ser feita totalmente online no site do Centro Paula Souza: https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/SelecaoPublica/ETEC/PSS/detalhes.aspx?oljioahohafnav87412=20758&miji431dqd

Para a disciplina de Geografia, o interessado tem o dia 17 de março para confirmar a participação no processo seletivo, também exclusivamente por meio online do site do Centro Paula Souza: https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/SelecaoPublica/ETEC/PSS/detalhes.aspx?oljioahohafnav87412=20855&miji431dqd

Mais informações ou esclarecimentos de dúvidas devem ser solicitados pelo e-mail [email protected] ou ainda no telefone (18) 3521-2493.