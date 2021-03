Covid-19 tira a vida de professor da UniFAI

Presidente Prudente registrou mais uma morte por Covid-19. Nesta manhã (5), faleceu o publicitário e professor universitário, Anderson Cirilo de Paula Souza, aos 50 anos. Devido às medidas sanitárias, a família informou que não haverá velório.

Cirilo estava internado na Santa Casa de Prudente desde o mês passado. Na noite do dia 21 de fevereiro, ele comunicou que estava prestes a ser intubado. A publicação foi feita no grupo denominado “Fotos históricas e boas lembranças de Presidente Prudente”, o qual administrava.

“Rogo a esta irmandade que me envie todas as energias positivas para eu voltar e fazermos uma festa de encontro depois que tudo isto passar. Que Deus abençoe a todos vocês”.



Na manhã de hoje, a filha comunicou o falecimento no mesmo grupo. “Infelizmente venho avisar que meu pai faleceu! Não irá ter velório! Muito obrigada por toda a contribuição na página, era uma das maiores alegrias e orgulho do meu pai!”.

Além de Anderson, o pai e a mãe também foram diagnosticados com Covid-19, mas idosa não resistiu e faleceu na semana passada.



Carreira acadêmica

Formado em Comunicação Social – Propaganda e Marketing pela ESPM-SP (Escola Superior de Propaganda e Marketing), o publicitário fez carreira na área. Logo após o término da primeira graduação, chegou a cursar Letras na USP (Universidade de São Paulo), mas não concluiu o curso.

No entanto, foi na área acadêmica em que ele se destacou. Na Unoeste (Universidade do Oeste Paulista), lecionou por 10 anos nos cursos de Comunicação Social e Design de Produtos.

Atualmente, fazia parte do corpo docente do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), onde atuava havia 15 anos como professor nos cursos de Administração e Publicidade.