Ampliação do Toque de ‘Recolher’ começa nesta madrugada e fiscalização contará também com a atuação da Polícia

A partir da 0h deste sábado passa a valer a ampliação do Toque de Restrição de Circulação – outra denominação dada ao conhecido Toque de ‘Recolher’ – determinado em todo o território paulista pelo Governo do Estado, e anunciado na última quarta-feira (3) pelo governador João Dória (PSDB) em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes. Com isso as pessoas devem ficar em casa entre 20h e 5h da manhã do dia seguinte – antes tinha início às 23h. Exceto aquelas que têm necessidade de circular. E os serviços essenciais podem funcionar.

A medida mais drástica tomada neste um ano de pandemia, segundo Dória, tem como objetivo de reduzir o trânsito das pessoas nas ruas, evitar aglomerações e, dessa forma, combater a projeção do contágio e disseminação da Covid-19.

A Prefeitura do Município reafirmou ao Adamantina Net que manterá a fiscalização por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária, em especial nos bares, lanchonetes, restaurantes, conveniências e similares. E agora contará com o apoio e a atuação policial no combate às festas, clandestinas ou familiares, de acordo com o Decreto Estadual nº 65.540, de 25 de fevereiro de 2021, que traz no inciso 1º do Artigo 8º: “… a Polícia do Estado de São Paulo poderá determinar a dispersão de aglomerações, sempre que constatar reunião de pessoas capaz de aumentar a disseminação da Covid-19”.

Na quarta-feira desta semana também foi decretado pelo Governo a classificação de todo o Estado na Fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva na quarentena da pandemia da Covid-19. Nesta situação fica autorizado o funcionamento apenas dos setores da Saúde, Transporte, Imprensa e estabelecimentos como padarias, mercados e farmácias, além de escolas e atividades religiosas, que foram incluídas na lista de serviços essenciais por meio de decretos estaduais. Assim, shoppings, academias, restaurantes, bares e comércios não podem funcionar.

O Toque de Restrição de Circulação, que começa nesta próxima madrugada, terá que ser seguido em todo o Estado até o dia 19 de março.