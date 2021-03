Prefeitura de Adamantina recebe mais uma grade de vacinas destinada a idosos que tem 77 a 79 anos e 80 a 84 anos

Senhas serão distribuídas amanhã (05) para organizar a vacinação

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que será destinada ao município mais uma grade de vacinas para completar a porcentagem determinada para este primeiro momento pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado para vacinação da primeira dose do público de 77 a 79 anos e de 80 a 84 anos.

Com o objetivo de melhor organizar a vacinação, amanhã (05), serão distribuídas senhas das 7h às 16h30 no CIS, serão 130 senhas para pessoas entre 80 e 84 anos e mais 260 senhas para pessoas com idade entre 77 e 79 anos.

Para fazer a retirada das senhas, é necessário apresentar o documento original com foto, comprovando a idade da pessoa para que possa receber a sua primeira dose da vacina contra o COVID-19.

A vacinação acontecerá no sábado (06) das 08h30 da manhã até as 15h também no CIS.