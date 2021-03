“Piracema” aplica R$ 39.716 em multas na região

A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo encerrou no domingo a “Operação Piracema 2020/2021”. Nos 53 municípios da região de Presidente Prudente, o comparativo feito com a ação deflagrada no ano retrasado mostra que os números de ocorrências tiveram um aumento. O total de multas aplicadas, por exemplo, cresceu de R$ 38.236 para R$ 39.716.

De acordo com o levantamento da 3ª Companhia de Policiamento Ambiental, que abrange Dracena, Panorama, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Rosana e Teodoro Sampaio, entre os dias 1º de novembro de 2020 e 28 de fevereiro deste ano, foram registradas 111 ocorrências, das quais resultaram em 52 autos de infração ambiental. Houve ainda apreensão de seis embarcações e 7 km de redes de pesca.

O 1º-tenente PM Thiago Soto Torres analisa os resultados como positivos, e lembra da importância da participação da comunidade nestes índices. “As ocorrências registradas vêm de duas fontes: a denúncia da população, e os flagrantes durante fiscalizações em pontos de interesse de pesca”, afirma. Conforme o tenente, parte dos aumentos vem alinhada com a divulgação dos trabalhos da polícia, o que leva a infração ao conhecimento da comunidade.

Durante os meses de intensa fiscalização, os policiais estiveram em pontos estratégicos analisados anteriormente. “Foi feito um planejamento diferenciado, onde pontuamos os pontos com maior incidência de pesca do ano de 2019. Fizemos um filtro desses pontos e direcionamos o patrulhamento para lá. Desta forma, nos deparamos com mais pesca, conseguimos fazer mais autos de infrações e com isso aumentou o registro de ocorrências”, explica. Um dos pontos citados foi o Córrego Laranja Doce, onde era costumeiro encontrar pescadores nas corredeiras. “Fizemos vários autos, só que depois de uma semana, praticamente não tinha mais incidência”.

Ajuda com denúncias

Durante a piracema, a Polícia Militar Ambiental percebeu aumento de pessoas nas beiras de córregos, rios e lagos. De acordo com o tenente, esse foi um cenário não somente dos últimos quatro meses, mas de todo o ano passado. “Com a pandemia, vimos pessoas buscando lugares que não tinham aglomerações”, lembra. Acredita-se que a realidade permanecerá ainda no restante deste ano, o que requer atenção redobrada aos cuidados para evitar a contaminação por Covid-19.

Ainda assim, fica o reforço para denúncias não somente de aglomerações na área rural, mas de crimes contra o meio ambiente. “Além do policiamento preventivo náutico para tentar não só coibir, mas também orientar a população que utiliza desses locais para lazer ou serviço, a Polícia Militar Ambiental pede para que ajude a denunciar”, salienta. O contato pode ser feito pelo aplicativo “Denúncia Ambiente; site Sigam Denúncia (www.denuncia.sigam.sp.gov.br), os telefones das unidades policiais e 190. “A população vem se conscientizando cada vez mais, visando maior qualidade de vida para a atual e as futuras gerações”.

TELEFONES DAS UNIDADES

Teodoro Sampaio – 3282-9520

Presidente Epitácio – 3281-2033

Dracena – 3821-8390

Panorama – 3871-1209

Presidente Prudente – 3906-9200

Rosana – 3284-1614