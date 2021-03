ARTIGO – LIFE FM: Muito Além do Senso Comum em Adamantina…

“No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.” (Ayrton Senna)

Aos OUVINTES, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Neste novo tempo novo que se chama hoje, torna-se mais do que necessário estar em conexão com as diversas PLATAFORMAS que atuam nas áreas das REDES SOCIAIS em tempo de pós-globalização midiática…

Neste contexto plural para o MERCADO, existem muitas opções para aquele OUVINTE que sabe o que procura para estar em SINTONIA com as suas necessidades afins e aos seus objetivos neste cenário diversificado pela pluralidade mediada pela TECNOLOGIA DIGITAL…

Assim, pode-se destacar que a LIFE FM de Adamantina está muito além do SENSO COMUM que predomina na maioria das Emissoras deste e do outro lado, buscando oferecer uma PROGRAMAÇÃO de acordo com os fatos do cotidiano para uma aproximação com o OUVINTE que busca SER e não apenas ESTAR com a proposta da 107,9 nas respectivas PLATAFORMAS MIDIÁTICAS…

A emissora comunitária surgiu para fazer a diferença na cidade e atuar de acordo com as novas propostas veiculadas pela MÍDIA RADIOFÔNICA em tempo REAL, bem como, buscando uma PRODUÇÃO efetiva e de encontro com o PÚBLICO ALVO neste tempo novo tempo que se chama hoje…

A EQUIPE que está no comando das atividades da LIFE FM conta com JOÃO CÉSAR PRADO (presidente, casado com LÚCIA PRADO e pais do CÉSAR e FERNANDA; ainda, WILLIAN TOFOLI (diretor de programação), casado com a PALOMA TOFOLI e ANDERSON PEREIRA (diretor administrativo), casado com PATRÍCIA e pais de dois filhos…

Trata-se de uma EMISSORA que traz um ambiente diferenciado e familiar para as atividades desenvolvidas por meio de uma PROGRAMAÇÃO diferenciada em todas as áreas de atuação, assim, a LIFE FM vem conquistando um lugar que está muito além do SENSO COMUM na área radiofônica…

Por ser uma RÁDIO COMUNITÁRIA, faz-se necessário estar atuando com diversos APOIOS CULTURAIS para que todos os objetivos sejam alcançados na comunidade adamantinense, todavia, a LIFE FM continua pautando a PROGRAMAÇÃO de acordo com as exigências do MERCADO e reforçando o compromisso integral com as ações em nome dos interesses prioritários da sociedade…

A presença da 107,9 continua sendo EFETIVA em meio aos desencontros patrocinados pela competividade do MERCADO, haja vista que a proposta comunitária deve direcionar a RESPONSABILIDADE da RÁDIO LIFE FM em todas as frentes de atuação na comunidade local…

Neste cenário radiofônico em tempo de MÍDIA DIGITAL em áreas afins aos objetivos da LIFE FM, todas as ações estão direcionadas para uma aproximação com a COMUNIDADE local, porém, buscando por meio das diversas PLATAFORMAS alcançarem o PÚBLICO ALVO em tempo de pós-globalização midiática…

(*) jornalista diplomado e assessoria/ACEA.