Vacinação de idosos que tem entre 77 e 79 anos está suspensa em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que está suspensa a vacinação dos idosos que tem entre 77 e 79 anos.

A medida foi tomada, porque todas as doses destinadas a esse público-alvo que chegaram ao município já acabaram. Assim que um lote chegar, a ação será retomada.

Hoje que foi o início deste grupo para receber a vacina, se formou uma longa fila logo começo da manhã no CIS, o que levou a acabar as doses logo no primeiro dia, em menos de meio periodo.

A vacinação prossegue para aqueles que já tomaram a primeira dose da CoronaVac e que estão com a data agendada.

A pasta informa que ainda não há previsão de chegada de novas doses e nem para qual faixa etária será realizada.