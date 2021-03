“Programa Adamantina + Verde” planta árvores em calçadas do município de forma gratuita

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) executou no mês de fevereiro o plantio de árvores nos calçamentos através no “Programa Adamantina + Verde”.

O programa que existe desde 2019, surgiu da equipe VerdeAzul Municipal com intuito de estimular o plantio e a conscientização da importância da arborização urbana.

Como ter acesso ao Programa Adamantina +Verde?

O morador que deseja ter uma muda de árvore plantada em sua calçada deverá clicar na aba “Adamantina + Verde” disponível em www.adamantina.sp.gov.br e realizar o cadastro e a solicitação do requerimento.

Após o cadastro, o munícipe deve efetuar o acesso ao sistema. Se necessário, poderá acessar ao manual do usuário, onde explica detalhadamente como utilizar todas as funções do sistema além do requerimento de plantio.

Feito o requerimento, o munícipe escolhe a espécie. A SAAMA tem até 30 dias para fazer o plantio. (houve a necessidade de aumentar os dias para a execução, devido ao aumento de solicitações de plantio).

POR QUE TER UMA ÁRVORE NA CALÇADA?

As árvores filtram o ar e atuam como uma barreira natural de ventos e odores, tais características resultam na diminuição da temperatura do ambiente e a percolação da água no solo, melhora.

O QUE É O ESPAÇO ÁRVORE?

O plantio por parte da Prefeitura é realizado no “espaço árvore”, que consiste em deixar no entorno das árvores maior parcelamento de solo com condições mínimas e que sejam adequadas ao plantio de espécies.

Tal cuidado é necessário, pois o espaço é fundamental para que a espécie cresça e atinja o seu clímax.

O Espaço Árvore possui perímetro e área proporcional à metragem do passeio compreendendo a largura do espaço árvore 40% da largura da calçada e o comprimento deverá ter o dobro de sua largura, porém é preciso respeitar a acessibilidade ou a passagem mínima de 1,20m para o pedestre. (Ex: Se a calçada possui dois metros de largura, o espaço árvore deverá ter 1,60 comprimento x 80cm de largura).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a SAAMA por meio do telefone (18)3522-1776, email: [email protected] ou acessar https://www.adamantina.sp.gov.br/