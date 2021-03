Japão decide este mês sobre presença de público estrangeiro nos Jogos

Uma pesquisa do jornal Yomiuri mostrou nesta quarta-feira (3) que, se for para os Jogos acontecerem tal como programados, 91% das pessoas do país querem que os espectadores sejam mantidos em um mínimo ou nem entrem.

A pesquisa realizada entre 18 de janeiro e 25 de fevereiro apontou que 70% dos entrevistados disseram estar “interessados na Olimpíada”, mas que 58% disseram que não querem que ela seja realizada neste ano por causa do temor da covid-19.

Mas esta cifra ficou cerca de 20 pontos percentuais abaixo daquela vista em pesquisas de opinião anteriores.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados no ano passado por causa da pandemia e reagendados para começar no dia 23 de julho deste ano.