Vacinação de idosos de 77 a 79 anos começa amanhã (03) em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que terá início amanhã (03) a vacinação dos idosos que tem entre 77 e 79 anos.

O município recebeu 210 doses da Coronavac/Butantan, o que equivale a 30% da população nesta faixa etária. Conforme mais doses forem recebidas, a vacinação será continuada.

No sistema Drive Thru que acontecerá das 9h às 17h no Centro Integrado de Saúde, os idosos não precisam nem mesmo descer do veículo para receberem a vacina.

Para economizar seu tempo na fila de espera, a pasta orienta que seja realizado o pré-cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br que foi desenvolvido para agilizar a campanha de imunização contra a COVID-19 no Estado.

Os pacientes que forem de carro bem como seus acompanhantes devem estar de máscara. Aqueles que forem receber a vacina devem levar tanto o CPF quanto um documento com foto.

Aqueles que não tiverem veículo, deverão procurar a recepção e informar que foram até o local para tomar a vacina contra a COVID-19.

Quanto à 2ª dose da vacina destinada aos profissionais de saúde, o município recebeu mais 420 doses e também mais 260 doses destinada aos idosos que tem mais de 90 anos.

A vacinação prossegue também para a faixa etária dos idosos que têm 80 anos ou mais.

Para os idosos acamados dos grupos que estão recebendo a vacina, a família deverá entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para passar os dados, pois equipes volantes farão a vacina neste público.

Serviço – Confira abaixo os telefones das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

– UBS Nove de Julho: 3522-5084/ 99146-1876

– UBS Vila Jardim: 3522-8041/ 99144-9838

– UBS Jardim Adamantina: 3522-4574/ 99145-8157

– UBS Dorigo: 3521-3536

– UBS Vila Cicma: 3522-9310

– UBS CECAP: 3522-5023

– UBS Mário Covas: 3522-2619

– UBS Jardim Brasil: 3522-9305

NOTA – VACINAÇÃO DE IDOSOS COM MAIS DE 80 ANOS ESTÁ SUSPENSA

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que está suspensa a vacinação dos idosos acima de 80 anos.

A medida foi tomada, porque todas as doses destinadas a esse público-alvo que chegaram ao município já acabaram. Assim que um lote chegar, a ação será retomada.

Os idosos que tem entre 77 e 79 anos começarão a receber a dose a partir de amanhã (03) das 09h às 17h no Centro Integrado de Saúde.