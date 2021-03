Vacinação contra COVID-19 para idosos acima de 80 anos começou em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, deu início a vacinação de idosos acima de 80 anos no sistema Drive Thru no Centro Integrado de Saúde (CIS). A ação acontece das 9h às 17h.

Nonuvia Vasques de 81 anos foi a primeira a tomar a vacina deste novo grupo que começou ontem (01). Ela afirma estar aliviada. “Tem que vir correndo”, assegura.

Já Vanderlei Rigato, levou a mãe Genoveva Borro Rigato para tomar a vacina. “É a coisa mais importante do momento. A vacina pode salvar uma vida”, reforça. Para Genoveva, a sensação de tomar a vacina é muito boa e traz alívio. “Venham tomar vacina”, reforça.

Adamantina recebeu 640 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca para essa vacinação. No sistema Drive Thru os idosos não precisam nem mesmo descer do veículo para serem vacinados.

Para economizar tempo na fila de espera, a pasta orienta que seja realizado o pré-cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br que foi desenvolvido para agilizar a campanha de imunização contra a COVID-19 no Estado.

Para os idosos acamados do grupo acima de 80 anos, a família deverá entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para passar os dados, pois equipes volantes farão a vacina neste público.

Serviço – Confira abaixo os telefones das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

– UBS Nove de Julho: 3522-5084/ 99146-1876

– UBS Vila Jardim: 3522-8041/ 99144-9838

– UBS Jardim Adamantina: 3522-4574/ 99145-8157

– UBS Dorigo: 3521-3536

– UBS Vila Cicma: 3522-9310

– UBS CECAP: 3522-5023

– UBS Mário Covas: 3522-2619

– UBS Jardim Brasil: 3522-9305