DEMTRAN executa pintura de solo em bairros de Adamantina

Vista Verde I, Barcelona, Parque dos Pássaros, San Miguel II, Residencial Rio Branco e Califórnia Park foram os primeiros beneficiados com a ação

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), segue executando o plano que objetiva promover em todos os bairros da cidade melhorias na sinalização de trânsito.

Os bairros Vista Verde I, Barcelona, Parque dos Pássaros, San Miguel II, Residencial Rio Branco e Califórnia Park já receberam a pintura de “Pare”, de faixa de pedestre e nomes de ruas, por se tratarem de bairros novos aprovados anterior a nova legislação, que obriga o empreendedor a entregar os novos loteamentos já com essas melhorias.

A pintura da faixa de pedestre, recebe a aplicação da microesfera de vidro refletiva com objetivo de dar mais visibilidade à demarcação viária no solo. Agora, os bairros Morada do Sol, Jamil de Lima e Vila Jardim terão os nomes das ruas pintados.

Os próximos bairros contemplados com as melhorias serão: Parque do Sol, Jardim Brasil e Itamarati.

O DEMTRAN informa que já existe todo um cronograma para a renovação da pintura dos nomes das ruas nos postes de energia, que será realizada conforme a programação dos serviços do Departamento de Trânsito.

Além da ação, a Prefeitura de Adamantina pede para que a população colabore com o trânsito sempre respeitando e dirigindo de forma responsável.