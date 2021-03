REVIVER ADAMANTINA: ANTONIO GOULART MARMO

1º Prefeito Antonio Goulart Marmo 1949-1953 (no centro). Ao lado Sra. Elinah de Carvalho Franco Escobar Marmo (esposa do Prefeito), Sr Felicio Marmo (de boina), pai do Sr. Antonio (Pilotos civis).

Festa de aniversário dos 8 anos de Mario Escobar Marmo – 1951. No fundo Dona Elinah e Sr Antonio G. Marmo