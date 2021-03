Prefeitura de Adamantina suspende aulas presenciais e atividades religiosas presenciais a partir de hoje (01)

Decreto 6.312 também reforça o decreto estadual que proíbe a venda de bebida alcoólica, incluindo delivery, após às 20h

A Prefeitura de Adamantina, por meio do decreto 6.312 de 01 de março de 2021, determina a suspensão de aulas presenciais em todas as unidades de ensino público municipal, estadual, e particulares instaladas no município e as atividades de caráter religioso de qualquer crença ou denominação, em que ocorram aglomeração de pessoas até o dia 04 de abril de 2021.

Essa medida foi tomada considerando o agravamento da pandemia causada pela disseminação do COVID-19, no município; o comprometimento do sistema local de saúde com ocupação de 100% dos leitos de UTI exclusivos de COVID, conforme informação da Santa Casa local; a necessidade de uniformizar a questão no território do município, a fim de garantir que as medidas sanitárias adotadas sejam mantidas por maior tempo, evitando que o fluxo de estudantes nas escolas aumente a incidência de contaminação pelo COVID-19 e, ainda, o enquadramento do município na fase I – vermelha do Plano São Paulo.

As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. O decreto entra em vigor hoje (01).