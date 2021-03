OFTALMOS: Atendimento Humanizado e Eficiente…

“Escrevo aqui no presente para que no futuro seus olhos possam lembrar de mim, quando sua mente me esquecer.” (Bob Marley)

Sérgio Barbosa (*)

Faz algumas décadas que a preocupação com a SAÚDE vem ocupando cada vez mais espaço na vida das pessoas, assim, cada qual deve sempre levar em consideração o BEM ESTAR em todas as áreas de interesse afins aos objetivos familiares, profissional, acadêmico e outros…

Neste OLHAR pode-se levar em conta que a VISÃO tem uma importância além das nossas escolhas sobre qual a melhor entre todas as preocupações relacionadas com a SAÚDE e ponto quase final…

Neste CENÁRIO que está acima das demais preocupações com outros problemas do cotidiano, pode-se registrar que os cuidados com a VISÃO em todos os aspectos que envolvem a mesma, deve ser uma preocupação constante para todos/as neste tempo novo tempo…

Portanto, a OFTALMOS busca oferecer um ATENDIMENTO PERSONALIZADO e de acordo com as exigências do/a PACIENTE, buscando estar em conexão com o avanço TECNOLÓGICO em OFTALMOLOGIA, bem como, seguindo todos os padrões médicos para uma aproximação além do profissional com o/a PACIENTE…

Além destas considerações sobre a OFTALMOS em níveis de QUALIFICAÇÃO, ATENDIMENTO e COMPETÊNCIA, deve-se apresentar o MÉDICO OFTALMOLOGISTA responsável pelas atividades desenvolvidas na CLÍNICA, a saber: ÉRICO CUNHA GRION, casado com SANDRA GRION e pais da MARINA (14 anos) e do HENRIQUE (9 anos)…

Diplomado em MEDICINA (1.996), ESPECIALIZAÇÃO em OFTALMOLOGIA e duas décadas de EXPERIÊNCIA na área, desta forma, sempre buscando e oferecendo um TRATAMENTO por meio da HUMANIZAÇÃO junto aos PACIENTES por meio da DEDICAÇÃO e EFICIÊNCIA profissional em tempo de pós-globalização da SAÚDE…

Neste contexto plural para todos/as aqueles/as que buscam uma SOLUÇÃO para os diversos PROBLEMAS relacionados com a OFTALMOLOGIA e de acordo com as especificidades existentes, pode-se OFERECER diversas ORIENTAÇÕES visando um ATENDIMENTO PERSONALIZADO para o/a PACIENTE na OFTALMOS…

A OFTALMOS, também, com as atividades do Médico RENATO BOLGUE CARDIM para um trabalho em EQUIPE e de acordo com a PROPOSTA oferecida pela CLÍNICA e sempre buscando oferecer aos PACIENTES um ATENDIMENTO HUMANIZADO e EFICIENTE na área da OFTALMOLOGIA para ADAMANTINA e região…

__________________________

(*) jornalista diplomado e Assessoria/ACEA.