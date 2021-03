Em jogo com gol anulado, Bragantino e Corinthians não saem do 0 a 0

No único duelo entre dois times da elite nacional na rodada de abertura do Campeonato Paulista, Bragantino e Corinthians ficaram no 0 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. As duas equipes somam um ponto na competição, que tem o Timão no grupo A e o Massa Bruta no C.

Jogando em casa, o Bragantino veio sem mudanças em relação ao time que terminou a disputa do Campeonato Brasileiro na última quinta-feira (25). O técnico Maurício Barbieri optou por não fazer rodízio. Já o Corinthians de Vágner Mancini foi forçado a recorrer à base, como por exemplo o atacante Rodrigo Varanda, já que dez atletas desfalcaram a equipe. Na primeira etapa, o destaque foi o goleiro Cássio, do Corinthians, que evitou a abertura do placar em jogadas de Lucas Evangelista, Claudinho e Artur. O Corinthians pouco ameaçou. Uma das chances do Timão veio com Rodrigo Varanda, que completou à direita do gol adversário. No segundo tempo, o domínio do time mandante se intensificou. Vitinho desperdiçou belo passe de Claudinho e Helinho chutou forte para defesa de Cássio. Quando a partida se encaminhava para o fim, o zagueiro Léo Ortiz completou cobrança de falta para o gol. Após revisão do VAR (árbitro de vídeo), o gol foi anulado por impedimento. O 0 a 0 representou o quarto jogo seguido sem gols marcados pelo Corinthians, que tem a chance de acabar com o jejum na próxima quarta-feira (3), no clássico contra o Palmeiras. Já o Bragantino visita o São Caetano no mesmo dia, no estádio Anacleto Campanella.