Bebê de um ano morre após se afogar em Adamantina

Um menino de um ano e um mês, morador de Adamantina, faleceu na Santa Casa de Marília neste domingo (28).

Segundo apurado pelo Núcleo de Jornalismo do Adamantina Net junto à Polícia Militar de Adamantina, o bebê deu entrada no Pronto Socorro no sábado (27) após se afogar na piscina de uma residência localizada na Rua das Palmas, por volta das 20h30.

Ainda segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe informou em sua declaração que havia se ausentado da casa dos pais onde estava, para ir até a sua residência e por isso, deixou o bebê aos cuidados dos familiares.



Ao retornar, a genitora sentiu a ausência da criança e após procurar, infelizmente se deparou com o bebê na piscina da residência.

A criança foi retirada pela própria mãe que pulou na piscina. Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro de Adamantina onde foi reanimada, permaneceu sob os cuidados médicos e posteriormente foi transferida para Marília.

Por volta de 13h30 deste domingo, a criança não resistiu e acabou falecendo. O caso foi registrado pela Polícia Militar e a Polícia Civil vai investigar os fatos.

O sepultamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (1) no Cemitério de Adamantina.

Aos familiares em luto, os votos de pesar do Adamantina Net.