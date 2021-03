Autorizada transferência de 1,2 milhão para ampliação do Pronto Socorro Municipal

Foi aprovado pelos vereadores adamantinenses na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada segunda-feira à noite (22) o Projeto de Lei nº 007/2021 que autoriza a transferência de R$ 1.200.000,00 para ser utilizado na execução da ampliação do Pronto Socorro Municipal, localizado anexo à Santa Casa de Misericórdia de Adamantina.

O PL era de autoria da Prefeitura do Município, mas o dinheiro sairá dos cofres da UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina) para o hospital adamantinense, com aditamento do Termo de Colaboração existente, nos termos da Lei Federal nº 13.019/ 14 e suas alterações. A completa revitalização do prédio do PS foi anunciada publicamente no final de janeiro deste ano, em vídeo gravado pelos representantes das instituições parceiras na iniciativa.

A ampliação da unidade de saúde por parte da Autarquia Municipal foi objeto de compromisso firmado nos autos da Ação Covil Pública nº 1002842-28.2016.8.26.0081 com o Ministério Público do Estado de São Paulo e demais compromissários que figuram no processo. O Termo de Colaboração foi assinado no dia 25 de maio de 2018.

Além desse recurso de pouco mais de R$ 1,2 milhão, existe uma emenda parlamentar destinada pelo Partido Verde, no valor de R$ 800.000,00, para também ser aplicada nas melhorias do Pronto Socorro.

Então, somados os dois recursos, o PS receberá o investimento total de R$ 2.135.162,73. O que possibilitará a modernização e a duplicação do atual espaço físico.