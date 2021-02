“Temos risco de colapsar”, alerta secretário de Saúde de São Paulo

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, alertou hoje (26) que o estado corre risco de enfrentar um colapso no sistema de saúde devido ao aumento de internações por causa da Covid-19.

Gorinchteyn voltou a cobrar que a população faça sua parte e adote medidas de distanciamento social e uso de máscara em ambientes públicos.

“Estamos fazendo o melhor, mas tudo tem limite: recursos humanos, espaços em UTIs. Temos risco de colapsar. Precisamos do apoio da população. Mais do que nunca, a população tem de acolher nossos chamados”, explicou Gorinchteyn.

De acordo com os dados apresentados pela equipe de Saúde do governo paulista, o estado tem 6.767 pessoas internadas em UTIs, 510 a mais do que o registrado no pico da primeira onda da doença no ano passado.

Com o ritmo atual da ocupação de, a uma taxa de 1,6% ao dia, as vagas podem acabar. “Teríamos risco de esgotamento de leitos em 20 dias, se medidas não fossem implementadas. Na Grande São Paulo, teríamos esgotamento em 19 dias”, declarou.