Vacinação de idosos acima de 80 anos começa na segunda-feira (01) em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, dará início na segunda-feira (01) a vacinação dos idosos acima de 80 anos.

A ação será realizada no Centro Integrado de Saúde (CIS) no sistema drive thru das 10h às 16h.

O município recebeu 640 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca para essa vacinação.

No sistema Drive Thru os idosos não precisam nem mesmo descer do veículo para serem vacinados.

Para economizar seu tempo na fila de espera, a pasta orienta que seja realizado o pré-cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br que foi desenvolvido para agilizar a campanha de imunização contra a COVID-19 no Estado.

Os pacientes que forem de carro bem como seus acompanhantes devem estar de máscara. Aqueles que forem receber a vacina devem levar tanto o CPF quanto um documento com foto.

Quanto à aplicação da segunda dose da CoronaVac, que teria início na última quarta-feira (24), a Secretaria de Saúde explica que até o momento o município não recebeu as 680 do imunizante.

A expectativa é que na próxima semana seja retomada a aplicação da vacina dos profissionais que atuam na saúde.