Prefeitura de Adamantina está nas redes sociais

Os adamantinenses têm agora três novos canais diretos de diálogo com a Prefeitura. Com contas oficiais no Twitter, Facebook e Instagram, o objetivo é tornar públicas e transparentes as informações institucionais, além de aproximar a gestão municipal da população.

Especialmente em tempos de pandemia, as redes sociais são atualmente o maior canal de comunicação e informação. Para isso, foram estruturadas equipes para apoio no gerenciamento. As contas foram criadas em plataformas gratuitas.

Uma conta no canal YouTube também foi criada. Por meio dela serão divulgados vídeos institucionais, informativos e lives.

A administração das redes ficará ao encargo das secretarias de gabinete e cultura visando além da informação institucional à divulgação de demais pautas objetivando fomentar o turismo no município, vez que Adamantina é MIT – Município de Interesse Turístico.

Na página todos podem ficar sabendo das notícias em tempo real, com total segurança e transparência. Lá também serão permitidos comentários e sugestões para uma administração mais próxima dos adamantinenses.

O prefeito Marcio Cardim explica que é essencial que a população esteja bem informada sobre o trabalho que os servidores municipais realizam, além das medidas tomadas pela administração.

“É condição básica a uma gestão democrática e transparente que a população esteja bem informada sobre as ações do governo, para que possa cobrar e exercer sua cidadania”, diz Cardim.

Segundo o prefeito, as redes sociais representam um espaço a mais de contato do governo com a população. “Queremos estar cada vez mais próximos da população. As redes sociais são um avanço nesse sentido. Um novo espaço democrático, aberto ao diálogo”, afirma.

Nas redes sociais oficiais serão realizadas postagens diárias como vagas de emprego do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), ações e eventos das secretarias, dicas e orientações sobre diversos assuntos, e posts de matérias publicadas no site oficial da Prefeitura (www.adamantina.sp.gov.br).

Além disso, as páginas entregam diariamente informações relacionadas aos serviços prestados pela administração, responde dúvidas dos munícipes, encaminha ideias e solicitações, entre outros serviços.

Siga agora!

Facebook: Prefeitura de Adamantina

Twitter:@pref_adamantina

Instagram:@prefeitura.adamantina

Youtube Prefeitura Adamantina