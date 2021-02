Bombeiro dá dicas de como prevenir e agir em casos de ataque de abelhas

Idoso de 74 anos foi atacado nesta semana em Adamantina



Tendo em vista o ataque de um enxame de abelhas a um idoso, ocorrido nesta semana em Adamantina, a reportagem do portal de notícias Adamantina Net preparou uma matéria exclusiva com o Tenente da reserva do Corpo de Bombeiros, Evandro Nakazima Baldo que abordou o tema e deu dicas de como agir caso isso ocorra e como prevenir ser vítima destas situações.

“É importante lembrar que as abelhas estão na maioria das vezes acomodadas em regiões de concentração de árvores e que isso pode ocorrer em praças, campos e outros locais deste tipo. Daí então vale manter a atenção ao permanecer ou passar por estes locais”, frisou Tenente Evandro Nakazima Baldo.

O oficial destacou ainda que iniciativas adotadas por pessoas bem orientadas podem significar a diferença entre a vida e a morte. Tratando-se de ataques de um enxame de abelhas, as dicas são ainda mais valiosas; a possibilidade de acidentes com abelhas pode fazer parte da vida de qualquer pessoa, e informações básicas podem ajudar em um momento adverso.



“As floradas nas cidades atraem os enxames, já que a estiagem tem provocado queimadas nas áreas rurais. Nós na realidade é que estamos invadindo o espaço da abelha, porque você vai tirando o mato, vai tirando tudo e a abelha começa a vir para cidade, porque na cidade tem porão, telhado, onde que ela pode se alojar, fazer a casa dela.”

Segundo o Tenente Evandro Nakazima Baldo, é importante manter-se distante das abelhas e não deixar animais de estimação por perto, pois ataques desse tipo podem matar. O bombeiro explica que, ao picar, a abelha deixa no corpo da vítima parte do abdome, o que atrai o restante do enxame, causando um ataque múltiplo, além de dor intensa e mal-estar.

“Se você for perseguido por um enxame de abelhas, tente fugir correndo em movimento de ziguezague ou se jogue no chão. Isso faz com que as abelhas passem por cima. Também é recomendado fugir para um local onde haja água”, aconselha.



Independentemente do número de picadas, há a possibilidade de um choque anafilático, que pode causar obstrução das vias aéreas.

“Afaste-se e ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros. Também leve para longe os animais domésticos, porque qualquer barulho que eles façam pode desencadear um ataque do inseto, que tem o instinto natural de defender as colmeias”, explica.

Se a vítima se sentir mal após o ataque de abelhas, ela deve procurar atendimento médico imediatamente. O bombeiro alerta também que a remoção de enxames não deve ser feitos por conta própria.