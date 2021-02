ARTIGO: Era uma vez no JARDIM ZOOLÓGICO daquela PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“Nós realmente somos bons nisso, pensou Teppic. Simples animais não conseguiriam agir assim. É preciso ser um humano para ser realmente burro.” (Terry Pratchett)

Sérgio Barbosa (*)

De novo aqui para um desencontro com a proposta do ERA UMA VEZ, agora, no JARDIM ZOOLÓGICO de uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA que existe na sua inexistência neste tempo que se chama hoje…

Então, o denominado REI LEÃO, isso mesmo, não é aquele do FILME, porém, pode ser qualquer outro LEÃO que gostaria de ser REI de uma PROVÍNCIA, bem como, as centenas de HIENAS com suas buscas pelo BOTIM que sobrou do BANQUETE patrocinado pela TURMA daquele que pensa que é REI disto e muito menos daquilo…

Neste caso, trata-se de um ZOOLÓGICO, tendo em vista que o REINADO deve ser LOCAL, tal qual nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA e assim por diante, isso sem levar em conta que neste local limitado tudo se torna mais de acordo com o ME ENGANA QUE EU GOSTO…

Além das HIENAS, não se pode deixar de lado os AMIGOS DA ONÇA que estão sempre nas proximidades do REI LEÃO, todavia, por serem DA ONÇA e idênticos ao PERSONAGEM do outro tempo, nem sempre os ditos sem cujos conseguem agarrar as sobras do BOTIM…

Por isso e sem aquilo, tudo pode se resumir de acordo com os interesses do REI LEÃO pra cima dos demais interessados neste ou naquele PEDAÇO do que sobrou da última divisão que ocorreu neste REINO ANIMAL de uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Neste CENÁRIO mais do que interessante de um JARDIM ZOOLÓGICO, pode-se destacar aqueles JAVALIS que vieram do outro lado do MUNDO e deu no que deu, ou seja, viraram os famigerados JAVAPORCOS…

Nada mais que estar neste ZOOLÓGICO pra saber o que pode acontecer de uma hora para outra com as SOBRAS do BOTIM patrocinado pelo REI LEÃO e suas HIENAS com apoio dos JAVAPORCOS SELVAGENS…

Entretanto, a proposta continua a mesma por se tratar de ERA UMA VEZ nesta ou naquela PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, haja vista que nem tudo pode ser registrado de acordo com a REALIDADE, ainda mais neste NOVO TEMPO VELHO com os/as VIGILANTES PROVINCIANOS/AS…

Quem me dera estar neste ZOOLÓGICO para muitos olhares por meio de um único OLHAR de LINCE, tal qual aquela AVE DE RAPINA que está sempre procurando onde marcar presença, considerando que a MELHOR DEFESA É O ATAQUE…

Nada contra o REINO ANIMAL, muito pelo contrário, talvez, de menos ou de mais, como sempre, depende sempre de quem está do outro lado do MURO, também, pode estar em CIMA DO MURO ou ATRÁS DO MURO, ainda, DO LADO DO MURO e até mesmo, DEBAIXO DO MURO…

SÓ SEI QUE ESTE REI LEÃO QUE ESTÁ NESTE CENÁRIO DO ERA UMA VEZ DE UMA PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA COM SEU ZOOLÓGICO, DEVE TOMAR CUIDADO COM SUAS HIENAS…

(*) jornalista diplomado.

