PRISMA CABELEIREIROS: De SAMPA para Adamantina em ritmo de Paz e Amor…

“And She’s Buying a Stairway to Heaven / E ela está comprando uma escada para o céu” (Led Zeppelin)

À JUREMA/Biblioteca (in memoriam), dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Naquele outro tempo do tempo, porém, depende sempre de quem está envolvido deste ou do outro lado, entretanto, neste caso em especial pode se registrar que os DESENCONTROS em ritmo de PAZ e AMOR em SAMPA, acabaram trazendo para Adamantina, um casal mais do que antenado com o cenário musical em ritmo de muito ROCK com FLOYD, ZEPPELIN e outras Bandas dos bons e velhos tempos…

Em meio às muitas IDAS e VINDAS neste cenário um tanto quanto COLORIDO do ROCK AND ROLL, deve-se considerar que o casal, EDSON e SÍLVIA, também, pode ser SÍLVIA E EDSON, sendo que os mesmos continuam firmes nos OBJETIVOS traçados quando desembarcaram na cidade e ponto quase final…

Não se pode esquecer de citar neste texto, o APOIO que o casal recebeu da JUREMA (in memoriam), tendo em vista as PARCERIAS envolvendo a proposta do PRISMA e o compromisso com a CULTURA, ainda, na perspectiva de um PRISMA que sempre esteve e continua marcando presença nas atividades desenvolvidas pela SÍLVIA E EDSON…

As filhas LUANE (docente de Artes na UEM) e DAIANE (fisioterapeuta), também marcaram e continuam marcando presença nestas andanças de um jeito ou de outro, tendo em vista que EDSON e SÍLVIA são avós do EDSON e estão na espera da chegada do VICENTE…

As atividades do PRISMA CABELEREIROS continuam de acordo com a mesma proposta de trabalho desde o início, desta forma, SÍLVIA (colorista) e EDSON (cabeleireiro) continuam sempre buscando novas possiblidades de crescimento por meio de CURSOS nas áreas afins para uma conexão com as/os CLIENTES…

O reconhecimento pelo APOIO recebido desde aquele outro tempo do tempo na COMUNIDADE local, deve ser destacado como uma MARCA continua no PRISMA e nos SONHOS que não morreram nestes anos, muito pelo contrário, ser da PAZ e com muito AMOR faz-se necessário neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Neste universo que envolve o VISUAL de um jeito ou de outro, o PRISMA acredita que todas/os podem conseguir o seu objetivo em nome dos DESAFIOS que continuam em todas as áreas, porém, SÍLVIA e EDSON continuam firmes nesta LUTA em nome do SOCIAL por meio da CULTURA em ritmo de TRABALHO e COMPROMISSO com a comunidade em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

Todas as ações mediadas pelo PRISMA continuam buscando SER e não apenas ESTAR, pois, os SONHOS NÃO MORREM e estão sempre marcando presença por meio das ATIVIDADES desenvolvidas em nome do DIÁLOGO e DEDICAÇÃO naquilo que é feito com muita PAZ e AMOR…

________________________

(*) jornalista diplomado e assessoria/ACEA.