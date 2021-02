Prefeitura de Adamantina pede que população colabore mantendo o isolamento social e o uso de máscaras

Em nota, 13º promotoria do estado de São Paulo cobra uma mudança de comportamento da sociedade

Adamantina segue na fase laranja do Plano São Paulo, fase esta que possibilita o funcionamento de todos os setores da economia por um período de tempo determinado.

Amanhã (24), o Governo do Estado de São Paulo já anunciou que fará novas restrições à população por meio do Plano São Paulo em razão do elevado número de casos de internação.

Com o objetivo de chamar a atenção da população a situação em que a região Oeste do Estado se encontra, a 13ª Promotoria de Justiça de Presidente Prudente emitiu uma nota onde afirma que o retorno da região para fases menos restritivas do Plano SP continuam dependendo do comportamento da sociedade.

Conforme diz o promotor Marcelo Creste, apesar das pessoas estarem cansadas, elas precisam evitar a circulação e não promover aglomerações.

“Infelizmente, a despeito de todas as orientações e advertências, as pessoas ainda lotam bares; fazem festas, muitas delas clandestinas; realizam “pancadões” e “baladas”, principalmente em chácaras e ranchos, cujos proprietários também dão de ombros para a pandemia. Esse comportamento social é criminoso e egoísta, que demonstra o desprezo pela vida e a banalização da morte. Este tipo de comportamento lota hospitais e promove a morte de dezenas de pessoas”, assegura.

A Prefeitura de Adamantina mais uma vez pede a colaboração da população. “Estamos cansados de fazer isolamento? Sim, mas a pandemia ainda não acabou. A nossa UTI tem oscilado com alto índice de ocupação com pacientes da cidade e de outras regiões do estado. A situação está grave. Todos precisam colaborar”, salienta o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.

O uso de máscaras e o distanciamento social ainda são as formas mais eficazes no combate à doença. “A vacina já chegou, mas ela ainda não está disponível para todos os grupos, por isso precisamos fazer a nossa parte”, finaliza o secretário.