O Projeto Guri de Adamantina comemora a classificação de seus alunos no Grupo de Referência de Presidente Prudente – Orquestra Sinfônica

Foi divulgada na última sexta feira (19/2) a lista dos alunos aprovados e suplentes dos Grupos de Referência do Projeto Guri. Entre eles, alunos do polo Adamantina: os gêmeos Debora Sarah Martins Bispo (classificada para instrumento de violino) e Matheus Abner Martins Bispo (suplentes para o instrumento de trompete)

A seleção geral acontece todo ano no início de janeiro e conta com uma série de etapas, entre testes e entrevistas, processo realizado por uma equipe formada por profissionais das áreas Educacionais e de Desenvolvimento Social da Sustenidos, organização gestora do Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, gerido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Os alunos classificados são convocados para fazer parte do Grupo de Referência. Todos os selecionados recebem uma bolsa-auxílio, com vigência de 12 meses, que serve como ajuda de custo.

As vagas são oferecidas para alunos e ex-alunos do Projeto Guri com idades entre 12 e 20 anos em estágio avançado de aprendizagem que desejam ampliar o repertório, além de aprimorar o conhecimento musical e artístico. Os Grupos de Referência são conjuntos que fomentam o desenvolvimento musical de adolescentes e jovens que pretendem aperfeiçoar suas técnicas e aprimorar o conhecimento na área.

O objetivo é oferecer um repertório desafiador, acompanhamento sociopedagógico qualificado, workshops, masterclasses, apresentações com artistas renomados e produção de concertos. São orquestras, cameratas, bandas, coros, grupo de percussão, entre outras formações musicais que servem de modelo e incentivo para todos os alunos e alunas do Projeto Guri.

Neste ano independentemente do retorno presencial por conta a Covid-19, os alunos terão acesso às aulas e atividades de modo remoto. O modo presencial deverá ocorrer de forma progressiva, atendendo à deliberação do Governo do Estado de São Paulo, e as famílias receberão todas as informações necessárias sobre os procedimentos de volta às aulas com segurança.

“Parabenizo nossos Guris Debora Sarah e Matheus Abner pela classificação e pela iniciativa de se inscreverem mesmo sabendo dos inúmeros desafios que teriam que enfrentar. Essa oportunidade incentiva os demais alunos a aprimorarem o conhecimento musical e artístico, por meio do esforço e da dedicação, em busca dos objetivos. Aos pais, Luiz André e Mirian, agradeço o apoio e reforço o quanto é fundamental a participação ativa da família na vida de seus filhos. Aos educadores Eduardo José da Silva (curso de sopros) e Nilson Marcos Soares da Silva (curso de cordas friccionadas agudas), meu agradecimento pelo incentivo, apoio e toda orientação transmitida nesse período de seleção”, ressalta Fernanda Leite Frasson, coordenadora do Projeto Guri do Polo de Adamantina.

O Polo Adamantina dispõe de 48 vagas, distribuídas nos cursos de cordas friccionadas graves e agudas, além de coral infantojuvenil. Para estas vagas não é preciso ter conhecimento prévio de música e não há teste seletivo. A inscrição de interesse devem ser realizadas até o dia 26/2, por meio do formulário disponível no site www.projetoguri.org.br/matricula2021.Todos os cursos são gratuitos.

E-mail do polo: [email protected].