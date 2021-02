Sessão da Câmara de hoje à noite traz 13 projetos para serem votados pelos vereadores adamantinenses

Na noite de hoje (segunda-feira, 22 de fevereiro) será realizada a 2ª sessão ordinária do ano e do novo mandato (2021/2024). E será movimentada, já que existem 13 proposituras para serem votadas.

De acordo com a pauta, serão apreciados em Discussão única: Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021 que concede ao Ilustríssimo Senhor Vicente Menegassi o título de Cidadão Adamantinense; Projeto de Lei nº 002/2021 que autoriza para abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor de R$ 308.599,63; Projeto de Lei nº 003/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor de R$ 306.200,00; Projeto de Lei nº 004/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor de R$ 250.000,00; Projeto de Lei nº 005/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor de R$ 245.000,00; Projeto de Lei nº 006/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor de R$ 55.000,00; Projeto de Lei nº 007/2021 que autoriza o Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI) a transferir à Santa Casa de Misericórdia de Adamantina recursos financeiros no valor de R$ 1.200.000,00 para ampliação do Pronto Socorro, com aditamento do Termo de Colaboração existente, nos termos da Lei Federal nº 13.019/14 e suas alterações; Projeto de Lei nº 008/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor de R$ 2.256.700,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil e setecentos reais); Projeto de Lei nº 009/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor de R$ 200.000,00; Projeto de Lei nº 010/2021 que autoriza a concessão de desconto para alunos do curso de Medicina submetidos ao internato na Santa Casa de São Carlos; Projeto de Lei nº 011/2021 que autoriza a Prefeitura do Município de Adamantina repassar à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, auxílio financeiro e emergencial.

No material previsto para hoje também serão votados em Primeira Discussão: Projeto de Lei nº 001/2021 que altera a Lei nº 3.530/12, que cria a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada e o projeto de Lei Complementar nº 001/2021 para extensão dos benefícios da Lei Complementar nº 154 para o Programa Casa Verde e Amarela.

A sessão ordinária desta noite tem início marcado para as 20h, no plenário José Ikeda, com transmissão ao vivo pelo perfil no Facebook da Câmara Municipal de Adamantina e pela Rádio Cultura FM.