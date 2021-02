Banda Marcial de Adamantina reinicia atividades presenciais

Dentro da administração pública grande parte dos trabalhos está voltado e concentrado neste momento para o enfrentamento do Coronavirus. Situação nada fácil para os gestores públicos.

Mas outras atividades não podem ser deixadas de lado e precisam voltar, por necessidade, dentro de uma nova realidade. É o que pensa o secretário municipal de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, que determinou após consenso com sua equipe de trabalho, a volta gradual das aulas da banda marcial, orquestra de viola, projeto guri capoeira, ballet e danças urbanas.

“Chega a ser assustador e triste o relato de pais, professores e até mesmo de jovens que estão em isolamento social há praticamente um ano. Há casos de depressão, síndrome do pânico e muito medo”, aponta Sérgio Vanderlei. “Precisamos voltar com algumas atividades, sempre respeitando todas as normas de distanciamento e higiene, para a saúde mental de nossas crianças e adolescentes”.

A Banda Marcial de Adamantina (Bamad), que em 2022 completará 30 anos de fundação, sob o comando do maestro Valter Negrini, reiniciou suas atividades presenciais no sábado (20). Parte dos integrantes voltaram aos ensaios em local aberto na praça Élio Micheloni, com distanciamento, uso de álcool em gel e demais normais de segurança.

Enquanto a região de Adamantina estiver fora da Fase Vermelha do Plano São Paulo, os ensaios acontecerão todos os sábados, das 13 às 17 horas. Interessados podem procurar a Biblioteca Pública Municipal durante o horário comercial de segunda à sexta-feira.

Pais e responsáveis que queiram colocar seus filhos em alguma atividade, a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina também disponibiliza vagas para o Projeto Guri, Orquestra de Viola, Capoeira, Ballet e Danças Urbanas.