Alunos da ETEC retornam às aulas presenciais hoje

Os alunos da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente retornaram às atividades presenciais nesta segunda-feira (22). Segundo a determinação do Centro Paula Souza, a unidade desenvolveu um plano de volta para as aulas, com a retomada gradativa.

A presença – não obrigatória – é permitida de até 35% dos alunos matriculados em cada período, seguindo todos os protocolos sanitários para prevenção do Covid-19.

As atividades remotas, através da plataforma Teams, tanto para os cursos do Ensino Médio quanto do Ensino Técnico, já estão acontecendo desde o dia 8 de fevereiro e continuarão de forma híbrida, ou seja, nos dias em que o aluno não tiver aulas presenciais desenvolverá atividades online.