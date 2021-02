Suspeitos deixam picape furtada estacionada e PM recupera veículo em Osvaldo Cruz

De acordo com a Polícia Militar, após informações de que suspeitos teriam abandonado o automóvel no local e foram embora em outro veículo, uma equipe foi até o endereço e localizaram a picape estacionada.

A fiscalização ainda constatou que a numeração do chassi do carro, não condizia com as placas de São Carlos (SP), mas sim, com as placas de um veículo que havia sido furtado na cidade anteriormente.