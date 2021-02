Polícia Civil de Adamantina atua na segunda fase da “Operação Atoleiro” em Pacaembu

Neste sábado (20), a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de São Paulo deflagraram na cidade de Pacaembu a segunda fase da “Operação Atoleiro” (força tarefa entre Promotores, agentes do Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Civil, sediada na Delegacia Seccional de Adamantina).

A investigação visou apurar delitos (fraudes) envolvendo licitações no âmbito do Poder Público, peculato e organização criminosa.

Foram expedidos pelo Poder Judiciário cinco medidas cautelares, fruto de representação do Ministério Público Estadual, sendo quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, cumpridos em locais do município de Pacaembu.

Preso por força de mandado de prisão preventiva, o ex-prefeito Maciel Corpa foi encontrado em sua residência, estando sob custódia.

Já os mandados de busca foram executados em locais estratégicos, sendo apreendidos diversos documentos de interesse processual penal.

O custodiado será encaminhado para a Cadeia Pública de Presidente Venceslau onde ficará à disposição da Justiça.

Na ação participaram onze Policiais Civis, dos quais três Delegados de Polícia e três Promotores de Justiça.