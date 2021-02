“Carrinho Solidário”: Lions Clube de Adamantina mantém arrecadação de doações em supermercados

O Lions Clube de Adamantina continua se empenhando em desenvolver ações que possam amenizar este momento difícil que estamos vivenciando, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Para auxiliar as famílias carentes da cidade, atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade, o Lions Clube mantém a Campanha “Carrinho Solidário”, iniciada no ano passado, com o objetivo de arrecadar doações de alimentos, de produtos de limpeza ou higiene.

Toda a população pode contribuir. Ao se dirigir até os Supermercados Godoy, Mituo, Real, Suzano ou Rede Sete, você vai encontrar o “Carrinho Solidário”, onde poderá deixar a sua doação que posteriormente será destinada ao Fundo Social de Solidariedade, para distribuição as famílias carentes de Adamantina.