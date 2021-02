Seleção Brasileira mantém terceiro lugar em nova atualização do ranking da Fifa

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, uma nova atualização de seu ranking de seleções. Sem mudanças nos dez primeiros colocados em relação à última atualização, em dezembro, o Brasil manteve o terceiro lugar, atrás da líder Bélgica e da campeã mundial França.

As principais alterações na tabela foram de seleções africanas, com a Uganda (83ª), que perdeu quatro posições. Atuais campeã e vice do Campeonato das Nações Africanas, Marrocos (33º) subiu duas posições e Mali (54º), três.

O ranking, que utiliza uma nova fórmula de cálculo desde agosto de 2018, contabiliza pontos por competições Fifa, torneios de confederações e amistosos. Campeão da Copa América, mas sem jogos disputados desde a última atualização, o Brasil soma 1743 pontos, contra 1755 dos franceses e 1780 dos belgas.