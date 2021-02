Secretaria de Educação de Adamantina adia retorno das aulas presenciais nas escolas municipais

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, alterou o retorno das aulas presenciais com os alunos da rede municipal de ensino. Anteriormente, a retomada estava prevista para o dia 22 de fevereiro, porém na mesma data, será retomado apenas o ensino remoto.

A programação de reuniões com os pais que já estava agendada nos dias 18 e 19 de fevereiro está mantida, assim como a avaliação diagnóstica presencial com os alunos do ensino fundamental no período de 08 a 12 de março.





Essa avaliação diagnóstica objetiva identificar as causas de possíveis dificuldades que os estudantes possam estar enfrentando na assimilação dos conteúdos ministrados de forma remota.

“Precisamos identificar o que os alunos já sabem antes de começar o trabalho de mais um ano letivo é essencial”, afirma Osvaldo José, secretário de educação de Adamantina.