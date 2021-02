Moradora de Adamantina afirma ter caído em golpe de relacionamento pela internet

A adamantinense Maria Aparecida Bezerra, 59 anos, foi até a Polícia Civil ao desconfiar que teria caído em um golpe após conhecer um homem pela internet.

A mulher que é cuidadora, disse aos policiais que conheceu através de redes sociais um homem que dizia morar em Cuiabá (MT) e que ele dizia ser “Adalberto”, integrante da sertaneja dupla Adalberto e Adriano.

O caso foi destaque em um noticiário da Record TV de São José do Rio Preto nesta terça-feira (17) e ganhou grande repercussão.

Os dois teriam passado a interagir pelas redes sociais e a relação tomou ainda mais forças quando o homem teria visitado a cuidadora e permaneceu morando na casa da adamantinense por quatro meses.

Segundo disse a cuidadora, ela tinha a expectativa de que o homem fosse passar apenas alguns dias em sua casa, mas ele acabou ficando quatro meses vivendo sob o mesmo teto. Ela disse ainda que chegou a desconfiar do homem, ato este que também foi notado pelos familiares, porém, tinha medo de confrontá-lo, devido o seu porte físico.

Na sexta-feira da semana passada (12), ao retornar à sua casa, depois de mais um dia de trabalho, localizou uma carta com xingamentos e ofensas e ainda notou a falta de alguns pertences, entre eles o seu cartão de crédito que teria sido utilizado para fazer uma compra no valor de R$ 600 em um supermercado de Adamantina.

Em uma pesquisa na internet, a mulher descobriu publicações sobre o homem e em uma delas, havia informações de um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil e que versavam sobre a atitude do suspeito de participar de crimes de estelionato em diversas partes do país e que se assemelhavam com o ato praticado pelo indivíduo o qual estava se relacionando.

A cuidadora de idosos levou o caso à Polícia Civil e a delegada Laíza Fernanda Rigatto Andrade concedeu entrevista onde informou que a investigação sobre o caso exige cuidados, porque é comum que autores desses crimes utilizem de nomes e documentos falsos e que inclusive somente no nome deste suspeito, existem quatro documentos de identidade.

“Essas informações precisam ser confrontadas, o que será feito durante a investigação”, disse Dra. Laíza.

Ainda segundo a autoridade policial, a investigação está sendo feita no intuito de localizar o autor e com isso evitar que ele faça novas vítimas.

A delegada recomendou que as pessoas tenham muito cuidado ao fazer negócios ou mesmo se relacionar com pessoas pela internet.

“Perfis falsos são criados, histórias são criadas, personagens são criados, justamente para manter a vítima em erro e fazê-la acreditar que é um relacionamento, se envolver com essa pessoa e, de repente, passar a ser vítima de crimes”, finalizou.