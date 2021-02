Investimento de R$ 2,5 milhões na ampliação do Pronto Socorro Municipal

No final de janeiro, em vídeo publicado nas redes sociais, foi anunciada publicamente a reforma e a ampliação do prédio do Pronto Socorro Municipal, que fica anexo à Santa Casa de Misericórdia de Adamantina e deverá ter o atual espaço físico duplicado.

Na última segunda-feira (8), durante a 1ª sessão ordinária do novo mandato (2021/2024) na Câmara Municipal, foi lido o Projeto de Lei nº 7/2021, que pede a autorização para o Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI) transferir à Santa Casa do município recurso financeiro no valor de R$ 1.335.162,73 para execução das obras.

O PL revela também que a ampliação da unidade de saúde por parte da Autarquia Municipal foi objeto de compromisso assinado nos autos da Ação Civil Pública nº 1002842-28.2016.8.26.0081 com o Ministério Público do Estado de São Paulo e demais compromissários que figuram no processo. O Termo de Colaboração foi assinado no dia 25 de maio de 2018.

“É notório que o Centro Universitário de Adamantina – UNIFAI necessita de local adequado para a oferta do internato aos alunos do Curso de Medicina e que as reformas e adequações constantes dos projetos de engenharia foram planejadas para viabilizar grande parte das atividades disciplinares previstas no projeto pedagógico do Curso de Medicina, notadamente que diz respeito à migração de 100% do internato para o Município de Adamantina, o que não está sendo possível em razão da falta de estrutura adequada”, justifica a Instituição de Ensino.

O presidente da Câmara, Paulo Cervelheira, informou à reportagem da TV Folha Regional que desde o ano passado já existe liberada uma verba estadual (emenda) destinada pelo deputado Reinaldo Alguz no valor de R$ 800.000,00 também para ser empregada nas melhorias do Pronto Socorro.

Portanto, somados os dois recursos, a ampliação do PS contará com investimento total de R$ 2.135.162,73.

Segundo declarou no vídeo o gerente administrativo da Santa Casa, Renato Sobral, a ampliação possibilitará atender com mais propriedade e qualidade os cidadãos que utilizam o pronto atendimento.

O Projeto de Lei referente à transferência do dinheiro disponibilizado pela UNIFAI, que já tramita na Câmara Municipal, passará pela análise das comissões competentes e será devolvido ao plenário para a votação dos vereadores, o que deve ocorrer na próxima sessão ordinária do dia 22 de fevereiro.