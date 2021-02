Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e caminhão na SP-294

Por volta das 7h desta quarta-feira (17), o condutor de um veículo Santana, com placa de Herculândia trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no sentido Herculândia para Tupã, quando em dado momento, segundo ele, tentou desviar de um objeto na pista; perdeu o controle da direção vindo a rodar e invadir a via contrária sendo atingido por um caminhão que seguia no sentido oposto.

O motorista do caminhão não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral traseira do Santana.

Os dois ocupantes do Santana foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Tupã e por equipes de socorro da concessionária que administra a rodovia para a Santa Casa de Tupã.

As vítimas sofreram aparentemente ferimentos de leves para moderados. A Policia Militar de Tupã esteve no local auxiliando na sinalização, bem como a Polícia Militar Rodoviária que registrou o boletim de ocorrência.