Casa Nova é ampliada e reinaugurada em Adamantina

Especializada em material elétrico, iluminação e hidráulica há mais de 20 anos em Adamantina, a Casa Nova Jordani reinaugurou sua loja nesta quinta-feira (11). O novo projeto tem como objetivo principal, proporcionar mais conforto e comodidade para o cliente na hora da compra, além de agregar produtos para acabamentos, como pisos, revestimentos, papel de parede e ferramentas. Ao todo, foram 1.700 metros quadrados de área completamente reformulados.

Com esta reformulação dois ambientes distintos foram criados para proporcionar maior visibilidade aos produtos. Um para atender o setor de elétrica e hidráulica e outro para acabamento. O departamento de iluminação, por exemplo, conta agora com uma área maior para exposição de lustres e pendentes. A proposta é que o cliente seja atendido em local adequado. A loja está mais ampla e climatizada.

“Entendemos que o novo projeto deixará a compra mais personalizada. É um momento muito importante para a nossa empresa. A nossa loja surgiu pequena, depois houve uma mudança para um prédio maior e hoje estamos mais uma vez ampliando, para oferecer aos nossos clientes de Adamantina e região um amplo leque de produtos que passa por elétrica, hidráulica, pisos, revestimentos, papel de parede e ferramentas. Temos hoje uma linha completa de produtos de qualidade e com preços competitivos”, explica o empresário Hélio Jordani.

Desde sua inauguração, a Casa Nova Jordani assumiu compromisso com marcas renomadas no mercado. Além disso, o atendimento personalizado é um dos diferenciais da loja. Ao todo, 17 colaboradores integram a equipe.

“Quero agradecer a todos os clientes que são nossos principais parceiros. Sem eles não teríamos conquistado nada disso. Além dos engenheiros, arquitetos e todos os profissionais da área da construção civil, que estão conosco durante todos estes anos. Os agradecimentos se estendem a nossa equipe de vendas, que está totalmente preparada para proporcionar um atendimento de excelência. Procuramos sempre proporcionar um atendimento de excelência para que nossos clientes se sintam cada vez melhor e bem atendidos. A nossa preocupação é sempre sanar todas as dúvidas”, comenta o gerente Rogério Jordani.

Para a reinauguração vários itens foram colocados a preços promocionais. São gabinetes de cozinha, pisos e revestimentos, argamassas e rejuntes de vários tipos, além de diversos outros produtos.

As compras na Casa Nova Jordani podem ser parceladas em até 12 vezes no cartão de credito, e no cheque pré-datado em até três vezes.

A Casa Nova Jordani está localizada na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, nº 241, centro de Adamantina. Os telefones para mais informações são: (18) 3522-5533 e (18) 99736-3923.