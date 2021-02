CARTOLA: História com Qualidade em Adamantina…

“O elogio na culinária não praticamente direcionado aos pratos deliciosos, mas sim para aqueles que os preparam.” (Nelson Ty Napildy)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se registrar que em Adamantina existem muitas opções em todas as áreas do Mercado, porém, existem algumas escolhas que dependem sempre do interesse em especial do CLIENTE, ainda mais em tempo de PANDEMIA…

Assim, a história e a tradição em servir sempre uma alimentação de qualidade e diversificada aos CLIENTES em geral, bem como, apresentando uma variedade em PIZZAS e PRATOS diversificados para todas as escolhas têm a ver com o RESTAURANTE E PIZZARIA CARTOLA…

São muitas as estórias por meio de outras histórias sobre aquele que era uma CANTINA PORTUGUESA naquele outro tempo e depois o nome CARTOLA pra se tornar uma marca mais do que registrada em Adamantina…

Em 1.991, portanto, este ano completa 30 ANOS de atuação na cidade e naquele ponto de sempre da CAPITÃO e sob a gerência do JÚLIO ANTÔNIO CREPALDI, casado com a ANA ELÍSIA CREPALDI e pais da MARIANA, ainda, o sr. NATAL e sra. MARIA, ambos com 91 anos…



A diversidade em servir sempre uma ALIMENTAÇÃO de acordo com os/as CLIENTES na cidade e região, tornou o CARTOLA uma referência em RESTAURANTE e PIZZARIA…

Portanto, entrar no local e ser recebido pelo sempre sorridente e brincalhão JÚLIO é uma recepção que demonstra um ATENDIMENTO PERSONALIZADO, ainda, na saída do local, isso é, depois daquele almoço, jantar ou daquela PIZZA, existe uma grande possibilidade de VOCÊ reencontrar o JÚLIO para uma despedida de acordo com o protocolo…

Naquele outro tempo da CANTINA que era PORTUGUESA sim senhor, bem como, até os dias de hoje, são mais ou menos 70 anos de atuação em Adamantina e sempre pensando nos/as CLIENTES…

A INOVAÇÃO e a QUALIDADE dos PRODUTOS e SERVIÇOS oferecidos pelo RESTARUANTE E PIZZARIA CARTOLA estão sempre em conexão com a sua área de atuação para uma aproximação com a comunidade em nível regional…

Não se pode esquecer a EQUIPE DE APOIO do CARTOLA que sempre está presente em todas as atividades desenvolvidas no local, portanto, trata-se de um TIME de primeira linha que completa a proposta gerenciada pelo JÚLIO nos quesitos de RESTAURANTE e PIZZARIA…

Aquele PONTO da CAPITÃO tem o selo de qualidade mediado pelo CARTOLA que acaba destoando dos outros pontos deste ou daquele serviço na área, haja vista os aspectos históricos relacionados com décadas de atuação com seriedade e competência em Adamantina…

(*) jornalista diplomado e Assessoria/ACE.