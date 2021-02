Carro pega fogo após acidente com caminhão

De acordo com a Polícia Rodoviária, o carro seguia sentido interior, quando no quilômetro 99 colidiu na traseira do caminhão, que transportava isopor. Com o impacto, o veículo pegou fogo.

Equipes da ViaOeste e Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento da ocorrência. As vítimas foram socorridas e levadas ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). A gravidade dos ferimentos e identidades não foram informadas.