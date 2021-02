Programa “UniFAI & Escolas” tem lançamento oficial em solenidade virtual na quinta-feira

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) lança oficialmente na próxima quinta-feira, 18, em solenidade virtual, o programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando”. O evento será transmitido ao vivo pelas plataformas on-line da Instituição (youtube.com/unifaiadamantina e facebook.com/unifaiadamantina) a partir das 8h30.

A solenidade virtual terá as presenças do reitor da UniFAI Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, que deu total apoio e autonomia para o desenvolvimento do programa, além do diretor da Divisão Administrativa da Instituição Fabrício Lopes e do pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira, idealizadores do programa. A dirigente da Diretoria de Ensino Regional (DER) de Adamantina Prof.ª Ma. Irmes Mary Moreno Roque Mattara, o prefeito de Adamantina Márcio Cardim (DEM), o presidente da Câmara Municipal de Adamantina Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira (PV) e o Prof. Dr. Eduardo do Valle Simões, docente na área de computação evolutiva e sistemas robóticos embarcados da Universidade de São Paulo (USP), câmpus de São Carlos, também participarão da live.

O programa, formulado em conjunto pelas Pró-Reitorias de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e de Ensino, juntamente com as Divisões Administrativa, de Comunicação e Financeira da UniFAI e que conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Adamantina, pretende firmar parceria com as diversas Diretorias de Ensino Regionais (DERs) do Estado de São Paulo. “A ideia é desenvolver uma série de ações lúdicas, jogos eletrônicos, gamificação, quiz e plataforma Arduino, entre outras, que visem motivar estudantes da Educação Básica (pública e privada) a prosseguirem com os estudos e, inclusive, ingressarem no Ensino Superior”, explicou o diretor da Divisão Administrativa da UniFAI, Fabrício Lopes.

“Trata-se de um programa institucional de cunho educacional que busca trazer uma nova estratégia de abordagem do estudante, motivando-o com ações psicopedagógicas com vistas à continuidade dos estudos no Ensino Superior, bem como apoiar às atividades culturais e de esporte educacional realizadas nas escolas, além de dar suporte intelectual em temas ligados aos principais eixos didáticos do Ensino Médio (Códigos de Linguagem, Ciências Humanas e Ciências da Natureza)”, ressaltou o reitor.

“O Programa ‘UniFAI & Escolas – Motivando e Educando’ envolve uma parceria educacional de benefício mútuo e integrado, entre a UniFAI e as unidades escolares via Diretorias de Ensino, com plataforma de acesso e divulgação das ações das escolas do Ensino Médio. Vamos trabalhar nas linhas gerais da Educação e desenvolver projetos de robótica, de agricultura resiliente, hortas orgânicas nas escolas, projetos de saúde, entre outros, com apoio psicopedagógico do nosso corpo docente e oferecendo a estrutura dos 32 cursos de Graduação que temos na UniFAI num trabalho constante, envolvendo professores e alunos da Instituição”, explicou o pró-reitor Vagner Oliveira.

Um dos primeiros projetos a serem desenvolvidos no programa “UniFAI & Escolas” é o de robótica. E, por essa razão, haverá em breve um workshop virtual sobre o tema voltado a professores da Educação Básica.

O Programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando” já firmou parceria com as DERs de Adamantina, Andradina, Araçatuba, Assis, Birigui, Jales, Marília, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, Penápolis, Presidente Prudente, Santo Anastácio e Tupã e, futuramente, pretende alcançar unidades escolares de estados vizinhos, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

“Queremos, com isso, promover, durante todo o período escolar, a motivação desses jovens a continuarem seus estudos em prol de seu crescimento pessoal e de sua contribuição com a sociedade”, destacou o pró-reitor de Ensino, Prof. Dr. Delcio Cardim.

O programa permitirá a elaboração de projetos ligados ao tripé do Ensino Pesquisa e Extensão. Em relação ao Ensino, as contribuições vêm da possibilidade de se executarem ações pedagógicas envolvidas com os três eixos prioritários dentro das escolas, o que abre espaço para executar a Extensão que se tornará obrigatória a partir de 2022. “E complementa-se com a máxima: todas ações de Ensino e Extensão permitem o desenvolvimento da Pesquisa e as pesquisas dão suporte às atividades de Ensino”, constatou o reitor Paulo Sergio.