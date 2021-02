Missas de Cinzas abre Campanha da Fraternidade em Adamantina nesta quarta-feira

Os católicos iniciam nesta quarta-feira (17), o período de preparação para a maior festa dos católicos – a Páscoa, que é a vitória da vida sobre a morte. O tempo da Quaresma começa com a imposição das cinzas sobre as cabeças.

Nesta época, a Igreja no Brasil realiza a Campanha da Fraternidade para auxiliar os católicos neste processo de conversão. E, a cada cinco anos, é realizada de forma ecumênica, como ocorre neste ano de 2021, quando tem como tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” e como lema o trecho da carta de Paulo aos Efésios: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14).

Padre Afonso Maniscalco, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Adamantina, destacada a importância da Campanha da Fraternidade citando Papa Francisco: “a sociedade não deve “criar muros, mas pontes” para incentivar boas relações entre as pessoas. A Igreja vive o tempo onde somos convidados a refletir sobre as nossas falhas, faltas e se aproximar da palavra de Deus. E também incentiva a realização de ações de caridade e solidariedade”, ressalta.

Definido pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), o assunto que rege os católicos pelos próximos 40 dias é escolhido para ajudar os fiéis a “viver, difundir e praticar os preceitos” da religião.

“A Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 quer ser um convite para viver um jejum que agrada a Deus e que conduz à superação de todas as formas de intolerância, racismo, violências e preconceitos. Queremos que nosso arrependimento contribua para assumirmos outras posturas em relação a cada pessoa que encontrarmos ao longo do caminho e que, durante os 40 dias da Quaresma, nos perguntemos se nossa prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio. Esperamos que este seja um tempo que nos ajude a testemunhar e anunciar com a própria vida que Cristo é a nossa paz, adotando comportamentos de acolhida, de diálogo, de não violência e antirracistas”, lê-se no texto base.

Durante o período cada comunidade católica promove ações para promover reflexões sobre a Campanha da Fraternidade e, principalmente, a quaresma. Na Paróquia de Fátima está sendo distribuído livretos para encontros em família e, uma vez por semana, um tema será proposto no Facebook para o retiro quaresmal.

MISSAS DE CINZAS

Nesta quarta-feira, as paróquias de Adamantina celebram as Missas de Cinzas em diversos horários. Na Fátima e na Santo Antônio, as celebrações ocorrem às 7h e às 19h30. Na Paróquia São Francisco, além dos dois horários, haverá missa também às 17h30.