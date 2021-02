Embaixador russo vê Brasil produzindo a vacina “Sputnik VBR” em breve

O imunizante russo teve o pedido de uso emergencial negado. Mas a Anvisa vai vistoriar a fábrica da União Química em Guarulhos, na grande São Paulo, entre os dias 8 e 12 de março. O registro da Sputnik V ainda não foi pedido.

Segundo a revista especializada “The Lancet”, a eficácia global da vacina é de 91,7% e já está aprovada em 15 países, incluindo Rússia, Argentina e Venezuela.

Além da transferência de tecnologia para a vacina no Brasil, Akopov exaltou as relações entre os dois países nos Brics e no agronegócio, com a abertura para importação de trigo russo, enquanto o Brasil passou a exportar peixes e produtos lácteos aos russos.